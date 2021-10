"2년 만에 결실."

한국미즈노의 ‘T22 웨지(사진)’다. "미국프로골프(PGA)투어 선수들의 피드백을 반영했다"는 제조사 측의 설명이다. 7가지의 로프트 스펙을 포함해 4가지의 그라인드 옵션을 제공한다. ‘1025보론강’ 헤드 소재를 사용해 강성을 30% 가량 높여 그루브의 내구성 강화한 것이 특징이다. 그루브의 수명 연장과 다양한 코스 컨디션에서도 탁월한 스핀 성능을 선보이는 동력이다.

톱 엣지 부분의 많은 면적을 제거해 보다 컴팩트한 블레이드 모양이다. 반면 넥을 감싸는 부분은 더욱 넓게 제작해 어드레스 시 시각적인 안정감을 제공한다. ‘하이드로플로우 마이크로 그루브’를 채용해 일관된 샷을 구사한다. 페이스는 표면을 조금 더 거칠게 해 스핀량 증가의 효과를 이끈다. ‘쿼드 컷 그루브’ 기술 역시 임팩트 시 최적의 볼 스핀량을 자랑한다. 15일부터 공식 대리점에서 살 수 있다.