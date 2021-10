비트코인 10% 급등‥지열 채굴· 파월 "가상화폐 금지 없다" 호재

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 비트코인 값이 10% 껑충 뛰는 강세를 기록했다.

제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장이 가상화폐 규제 의사가 없다고 언급한 데다 엘살바도르 정부가 화산 지열을 이용한 비트코인 채굴을 시작한 것이 시세를 끌어올렸다는 평가다.

비트코인은 1일(현지시간) 오후 5시 현재 10.8% 상승한 4만8109.69달러를 기록했다. 이는 한 달여 만에 최고치다.

시가총액 2위 가상화폐 이더리움도 10.8% 오른 3293.01달러를 기록 중이다.

이날 아침부터 시작된 상승세에 대해 월스트리트저널은 4분기 첫날 거래인데다 파월 의장의 의회 발언이 영향을 미친 것 같다고 분석했다.

저널은 가상화폐 규제를 강조한 중국 인민은행과 Fed의 입장이 상반된 데 주목했다. 나임 애슬럼 아바트레이트 분석가는 "중국 인민 은행과 비교할 때 Fed는 매우 긍정적이었다"라고 설명했다.

비트코인을 법정통화로 지정한 엘살바도르는 지열 채굴에 나섰다.

나이브 부켈레 엘살바도르 대통령은 이날 트위터에 "아직 시험과 설치 단계이긴 하지만, 이것이 공식적으로 첫 화산 비트코인 채굴"이라며 비트코인 채굴 현황을 공개했다.

함께 올린 표에는 총 0.01083155 비트코인을 채굴한 것으로 돼 있다. 현재 가치로 514달러(약 61만원) 상당이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr