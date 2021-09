"삼성전자, 20조원 美 텍사스주 반도체 공장 계약체결 임박"

외신 보도…"2024년 말 가동 계획"

[아시아경제 김수환 기자] 170억달러(약 20조원) 규모의 삼성전자 미국 제2파운드리 공장 입지로 텍사스주 윌리엄슨 카운티 선정이 임박한 상황이라고 한 주요 외신이 전했다.

29일 보도에 따르면 익명의 소식통들은 윌리엄슨 카운티가 선두에 있다면서 보조금 혜택과 전력·용수 공급의 안정성을 이유로 제시했다.

삼성전자는 아직 선정 작업이 진행 중이며 최종 결정이 이뤄지지 않았다는 입장을 밝혔다.

삼성전자는 이번 공장 건설 프로젝트로 1800여개의 신규 일자리가 창출될 것으로 예상했다.

앞서 윌리엄슨 카운티 산하 테일러시는 지난 8일(현지시간) 윌리엄슨 카운티와 함께 합동 회의를 열고 삼성 반도체 공장 유치를 위해 재산세 환급 등 인센티브를 제공하는 방안을 승인했다.

삼성전자는 그동안 윌리엄슨 카운티와 이미 공장이 있는 텍사스주 오스틴시 등을 제2파운드리 공장 입지로 검토해온 것으로 알려져있다.

삼성전자는 지난 1월 600만 평방피트(0.5㎢) 규모의 반도체 공장을 신설해 2024년 말 가동을 시작한다는 계획을 밝힌 바 있다.

이러한 반도체 공장 신설 계획은 현재 전 세계가 반도체 공급난을 겪고 있는 가운데 나왔다.

케이프투자증권의 박성순 애널리스트는 "미국이 반도체를 국가 핵심 산업으로 간주하고 집중 육성하겠다는 방침을 내세우면서 아시아 지역에 집중된 반도체 생산은 미국에 (안보적) 리스크로 작용하기 시작했다"라며 "삼성전자는 미국에 (새로운 반도체 생산) 기반을 마련하려는 것"이라고 말했다.

앞서 기존의 삼성전자 공장인 오스틴시 공장은 지난 1분기 텍사스주를 강타한 겨울 폭풍으로 가동이 일시 중단되며 최대 4000억원에 달하는 피해를 입었다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr