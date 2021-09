머스크 "美 정부 가상화폐 규제 말라"

[아시아경제 조유진 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 미국 정부를 향해 가상화폐 시장을 규제하려는 시도를 하지 말아야 한다고 말했다.

28일(현지시간) 미 경제매체인 CNBC에 따르면 머스크는 이날 캘리포니아주에서 열린 '코드 콘퍼런스'에서 "(정부 규제가) 가상화폐의 발전 속도를 늦출 수는 있겠지만 파괴는 불가능하다"며 이 같이 말했다.

그는 미 정부가 가상화폐 시장에 관여해야 하는지를 묻는 질문에 "나는 '아무것도 하지 말라'고 말하고 싶다"고 답했다.

최근 중국 당국의 암호화폐 규제 행보에 대해서는 "이런 규제가 최근 중국의 전력난과 연관됐을 수 있다"며 "(채굴을 위한) 전력 수요가 높아 현재 중국의 남부 지역에서 무작위 정전이 발생하고 있다"고 말했다.

머스크의 이날 발언은 중국의 가상화폐 규제가 강화되고 미국도 규제 가능성을 시사하고 있는 가운데 나왔다.

앞서 미국 증권거래위원회(SEC)의 게리 겐슬러 위원장은 가상화폐를 거래할 수 있는 곳이 수백곳에 이르고 또 수천 종류의 토큰이 있다면서 "그것들이 규제 영역 밖에 있으면 끝이 좋지 않을 것"이라고 말했다.

테슬라는 올 초 15억달러(약 1조7800억원) 상당의 비트코인을 매입해, 비트코인의 보유 가치가 2분기 25억달러(약 2조9600억원)까지 올랐지만 시세 변동으로 최근 하락했다.

머스크는 그동안 테슬라의 비트코인 보유 사실 등을 밝히며 비트코인과 도지코인 등을 띄워왔다. 특히 지난 7월에는 비트코인과 함께 이더리움, 도지코인 등도 개인적으로 보유하고 있다고 공개했다.

