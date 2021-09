제27회 광양시민의 날, 10월 8일 개최

기념식 실시간 생중계



시민의 상 시상, 새로운 시민의 노래 시연, 수소도시 비전 선포 등

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 오는 10월 8일 오전 10시 광양 커뮤니티센터에서 광양시민으로서 자긍심과 애향심을 고취하기 위한 ‘제27회 광양시민의 날’ 기념식을 개최한다고 29일 밝혔다.

시는 참여인원을 최소화해 시민의 날 기념식을 개최하며, 함께 자리하지 못한 시민들이 참여할 수 있도록 유튜브 채널 ‘오롯이 광양’과 ‘광양시청’에서 기념식을 실시간 생중계한다.

이번 행사는 시립국악단의 식전 공연을 시작으로 ▲자매도시 축하 영상 ▲시민헌장 낭독 ▲‘시민의 상’과 ‘자랑스러운 광양인상’ 시상 ▲새로운 시민의 노래 시연 ▲수소도시 비전 선포식 순으로 진행될 예정이다.

특히, 그동안 친일 논란이 제기돼 전면 개정한 새로운 ‘광양시민의 노래’를 시립합창단 제창으로 시민에게 처음으로 공개한다.

아울러, 수소산업을 광양시 미래 신성장 전략산업으로 육성하고, 저탄소사회로의 전환을 위한 수소경제 중심도시 비전을 다양한 퍼포먼스를 통해 선포하며 시민들에게 광양의 미래상을 알릴 계획이다.

행사는 코로나19 방역을 위해 행사장 소독, 입장자 체온 측정, 손 소독, 타인과 거리두기 등 예방수칙을 철저히 준수해 진행된다.

