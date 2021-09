문승욱 산업통상자원부 장관(왼쪽 다섯 번째부터), 이정배 반도체산업협회장 겸 삼성전자 사장이 28일 서울 종로구 포시즌스 호텔 아라홀에서 열린 '반도체 연대와 협력 협의체'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

김영삼 KETI 원장(왼쪽부터), 정칠희 네패스 회장, 이현덕 원익IPS 대표, 이석희 SK하이닉스 대표, 문 장관, 이 협회장, 최창식 DB하이텍 대표, 이준혁 동진쎄미켐 대표, 김동천 실리콘마이터스 대표./강진형 기자aymsdream@