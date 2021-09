"美, 아프간 대테러작전 위해 러시아 기지 사용방안 논의"

[아시아경제 이현우 기자] 미국이 아프가니스탄에서의 대테러 작전을 위해 중앙아시아에 있는 러시아의 군기지를 사용하는 방안을 러시아측과 논의한 것으로 알려졌다. 지정학적이나 군사적으로는 매우 효율적인 구상이지만, 그간 충돌해온 미국과 러시아간 풀어야할 문제가 많아 논의가 쉽지 않을 것으로 전망된다.

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 미 고위관계자들의 말을 인용해 마크 밀리 미 합참의장이 지난 22일 핀란드 헬싱키에서 열린 발레리 게라시모프 러사이군 총참모장과의 회담에서 아프간에서의 대테러작전에 러시아 군 기지를 사용하는 방안을 논의했다고 보도했다.

앞서 아프간 문제 대응을 위해 러시아 군 지를 미국이 사용한다는 구상은 지난 6월 스위스 제네바에서 열린 미국과 러시아의 정상회담에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 조 바이든 대통령에게 제안한 것이라고 WSJ는 전했다. 다만 푸틴 대통령이 이를 진지하게 제안했던 것인지, 아니면 단순히 아이디어 구상 차원이었는지는 확실치 않은 것으로 알려졌다.

이후 백악관 국가안보회의(NSC) 관계자가 밀리 의장에게 22일 회담에서 러시아 측의 명확한 답변을 받아달라고 요청해 밀리 의장이 이 문제를 꺼냈으며 게라시모프 총참모장은 애매한 태도를 보였다고 WSJ는 관계자들의 말을 인용해 전했다.

현재 미국은 아프간 미군 기지를 모두 철수시키는 대신 중동지역 동맹국인 카타르와 아랍에미리트(UAE)에 있는 미 공군기지에서 드론이나 전투기를 출격시켜 아프간 테러 위협에 대응하는 '오버 더 호라이즌(over-the-horizon)' 작전을 운용 중이다. 그러나 이들 기지에서는 아프간과 거리가 멀어 드론이나 전투기를 장시간 출격시키는 데 한계가 있기 때문에 미국은 아프간과 가까운 중앙아시아 지역의 군 기지를 물색해왔다.

하지만 대테러 작전에서 러시아와 협력한다는 아이디어는 정치적으로 많은 난관에 부딪힐 것으로 WSJ는 전망했다. 미국은 러시아와 우크라이나 사태를 비롯해 각종 문제에서 부딪히고 있는만큼, 미 정계에서는 러시아와 군사 협력을 경계하고 있기 때문이다. 밀리 합참 의장도 28일 열릴 상원 군사위원회 청문회에서 의원들에게 이 문제와 관련한 질의를 받을 것으로 예상된다고 WSJ는 보도했다.

