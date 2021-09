윤석열 "대장동 아수라 게이트, 몸통은 이재명"

"이재명, 대장동 설계자 자신이라 실토해"

[아시아경제 윤슬기 기자] 윤석열 국민의힘 대선 예비후보가 경기 성남 대장동 특혜 의혹과 관련해 "대장동 게이트의 몸통은 이재명"이라고 목소리를 높였다.

윤 후보는 27일 오후 자신의 페이스북에 글을 올려 "지난 9월14일 국회 기자회견에서 이재명 지사는 대장동의 설계자가 이재명이라고 자기 입으로 실토했고 전국에 방송되었다"라며 이같이 말했다.

이어 윤 후보는 "그런데도, 대장동 아수라 게이트의 본질이 왜곡 변질되고 있다. 덮어 씌우기의 달인들답게 꼬리를 미끼로 흔들며, 게이트의 몸통을 숨기려고 하기 때문"이라며 "그러나 누가 보더라도 대장동 게이트의 몸통은 이재명이다. 본인이 방송에 나와 '설계자'라 자백하고, 본인이 사인한 증거까지 명백한데 어찌 손바닥으로 하늘을 가릴 수 있겠는가"라고 주장했다.

윤 후보는 "우선 핵심이자 출발점은 공영개발을 땅값을 후려쳐서 강제수용하여 땅 주인에게 피해를 주고, 팔 때는 분양가상한제를 피해 비싸게 분양해 수분양자가들에게 피해를 준 수천억원 배임범죄인데, 이 부분은 이미 '설계' 단계에서 결정된 범죄다"라며 "이런 사건은 대개 실무자 선에서 꼬리자르기 하는 것을 돌파하는 수사가 어려운 건데, 본인 스스로 방송에 나와 설계자라 했으니 꼬리자르기도 안 된다. 게다가 대장동이 처음이 아니고 위례지구 등의 수법 그대로이니 고의도 분명하다"라고 지적했다.

윤 후보는 또 "범죄행위가 드러나지 않고 넘어가게 하기 위해 정관계에 로비한 범죄를 수사해한다"라며 "이번 기회에 여야 진영 불문 나오는 대로 모두 발본색원에서 엄벌하면 된다"라고 덧붙였다.

끝으로 윤 후보는 "제대로 된 수사팀이 수사 의지만 있다면 다 밝혀질 범죄이고, 이미 언론 취재로 많은 부분 드러났다"라고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr