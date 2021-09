[아시아경제 송승윤 기자] 27일 오후 6시 10분께 충남 청양군 정산면 애경화학공장에서 화재가 발생해 1시간 37분여만에 진화됐다.

불은 욕조 등을 만드는 연료인 불포화폴리에스테르수지를 녹이는 과정에서 원인 미상의 이상 반응이 일어나 발생했다.

청양소방서와 도 소방본부는 화재 신고를 받고 곧바로 소방서 인력 전체를 출동시키는 대응 1단계를 내리고 화재 진압에 나섰다. 청양군도 혹시 모를 화학물질 유출에 대비해 인근 주민들에게 창문을 닫고 실내에 대기해 달라는 내용의 재난 문자를 발송했다.

다행히 연료가 들어있는 용기를 제외하곤 주변 건물로 불이 옮겨붙지 않아 대형 화재로 번지지 않았고, 대응 1단계도 해제됐다. 화재로 인한 인명피해도 없었으며 유해 화학물질 유출도 확인되지 않았다.

소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

