장성군, 11월 26일까지 ‘스카이 라운지’ 운영자 모집

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 내달 중 정식으로 문을 여는 신축 공설운동장 ‘옐로우시티 스타디움’ 내 스카이 라운지 운영자를 모집한다고 27일 밝혔다.

5000석 규모의 주경기장을 비롯해 보조경기장, 씨름장 등을 갖추고 있는 옐로우시티 스타디움은 황룡강 물줄기를 바꾸는 창의적인 발상으로 마련된 7만 6000㎡ 규모 부지에 조성돼 이목을 끈다.

특히 인근에 실내수영장과 홍길동체육관, 군립도서관 등이 자리잡고 있는데다 청운지하차도 건립을 통해 장성읍 중심지와의 교통 연결도 한결 원활해질 것으로 예상된다.

옐로우시티 스타디움은 추후 장성의 체육·문화 발전을 이끄는 메카가 될 것으로 기대를 모은다.

운영자를 모집하는 스카이 라운지는 주경기장 건물 4층에 위치해 황룡강과 옐로우시티 스타디움의 전경을 한 눈에 담을 수 있다.

임대 규모는 219㎡로, 용도는 카페나 휴게음식점 등 신청자가 장소에 적합한 사업을 제안한다.

신청 자격은 공고일(9월 27일) 기준 군에 주소를 둔 만 20세 이상의 개인사업자 또는 법인, 단체다.

신청은 오는 11월 26일까지 시설물의 운영 용도 및 사용 계획이 명시된 제안서와 신청서를 작성해 군 문화시설사업소에 제출하면 된다.

군은 평가위원회 회의를 거쳐 오는 12월 중 낙찰자를 발표한다.

운영자가 확정되면 리모델링 공사를 거쳐 내년 1월 무렵부터 영업을 개시할 수 있을 것으로 예상된다.

사용수익 허가 기간은 계약일로부터 3년이며 1회에 한해 연장이 가능하다.

자세한 사항은 누리집 또는 한국자산관리공사 온비드 공고를 통해 확인할 수 있다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr