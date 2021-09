공수처, '고발 사주' 의혹 제보자 조성은 비공개 소환

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 윤석열 전 검찰총장의 '고발 사주' 의혹을 수사 중인 고위공직자범죄수사처(공수처)가 이번 의혹을 언론에 제보한 조성은씨를 27일 비공개 소환해 조사 중이다.

공수처 수사3부(부장검사 최석규)는 이날 오전 과천 공수처 청사로 조씨를 참고인 신분으로 소환해 조사 중이다.

조씨는 취재진을 피해 공수처 정문 앞에 설치된 차폐 시설을 이용해 청사로 출석한 것으로 전해졌다.

앞서 공수처는 조씨로부터 문제의 고발장 등이 오간 텔레그램 메신저가 담긴 휴대전화와 USB 등을 확보한 뒤 윤 전 총장과 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관을 피의자로 입건하고 수사해왔다.

손 전 정책관과 김웅 국민의힘 국회의원에 대한 압수수색에서 확보한 증거물 포렌식 작업을 진행해온 공수처가 조씨에 대한 소환조사에 나선 것은 본격적인 수사의 신호탄이라는 해석이 나오고 있다.

공수처는 이날 조씨를 상대로 지난해 4월 김 의원과의 사이에 여당 정치인들에 대한 고발장과 첨부자료들이 오간 과정을 상세하게 확인할 것으로 보인다.

조씨에 대한 조사에 이어 손 전 정책관과 김 의원 등 나머지 사건관계인들에 대한 소환조사도 곧 진행될 전망이다.

한편 공수처에는 윤석열 캠프 측이 박지원 국가정보원장과 조씨를 국가정보원법 위반 및 공직선거법 위반 혐의로 고발한 '제보 사주' 의혹에 대한 고발장도 접수돼 있다.

공수처는 아직 해당 고발 사건을 입건해 수사할지를 결정해 공개하지 않은 상태다. 만일 공수처가 '고발 사주' 의혹과 함께 '제보 사주' 의혹까지 수사할 경우 조씨는 '고발 사주' 의혹을 제보한 참고인인 동시에 '제보 사주' 의혹의 피고발인 신분이 될 수 있다.

조씨는 공수처의 수사 대상인 고위공직자에 해당하지 않지만, 고위공직자인 박 원장과 함께 '제보 사주'를 공모한 공동정범으로써 공수처 수사를 받을 가능성은 열려 있는 상태다.

