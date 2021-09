中 위구르족 탄압은 미국의 '사악한 음모'…국무원 백서 발간

1949년 위구르족 인구 433만명에서 지난해 1162만명으로 증가

신장 문제는 중국 견제하기 위한 美 등 서방 진영의 거짓말

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 국무원 신문판공실(이하 판공실)이 미국 등 서방 진영의 신장 위구르 인권 탄압 및 집단 학살 주장은 터무니없다며 신장 위구르 인구 백서를 발간했다. 국무원 판공실은 중국내 언론을 관리 감독하는 기관으로, 판공실이 신장 위구르 인구 관련 백서를 발간한 것은 이번이 처음이다.

27일 공산당 기관지 인민일보와 관영 신화통신 등 중국 매체에 따르면 국무원 판공실은 전날 '신장의 인구 발전'이라는 제목의 백서를 발표했다. 이 백서는 신장의 발전 역사와 인구 현황, 인구 추세 등 위구르 족의 인구 동향을 중심으로 기술돼 있다.

신장 지역은 지정학적으로 외세의 침략이 많았던 지역이며 종교적 문제로 주민 생활이 불안정해 인구 증가가 더뎠던 지역이라고 백서는 설명하고 있다. 이러한 이유로 신장 지역은 기원전 60년부터 18세기까지 인구가 100만 명이 넘지 않았던 지역이라고 지적했다. 그러면서 중화인민공화국이 건국된 1949년 당시 위구르족 인구는 433만3400명에 불과했지만 2020년에는 1162만 명으로 증가했다고 밝혔다. 특히 2000년부터 2020년까지 신장 위구르족의 인구 평균 증가율은 1.67%로 여타 수소 민족 인구 평균 증가율 0.83%보다 훨씬 높다고 주장했다.

최근 신장 위구르족 인구 증가율이 꺾인 추세에 대해 백서는 경제 발전에 따른 현상이라고 설명했다. 신장 지역 국내총생산(GDP)는 1952년 7억9200만 위안에서 지난해 1조3797억5800만 위안으로 신장 경제가 급성장했다고 부연했다.

백서는 경제가 급성장하면서 위구르족의 결혼이 늦어지고 출산도 감소했다고 강조했다. 과거 위구르족 여성은 중학교를 졸업하는 15세 전후 결혼을 하고 자녀를 평균 3명 낳았으나 경제가 성장하면서 결혼이 늦어지고 이로 인해 출산율도 낮아졌다고 백서는 설명했다. 미국 등 서방 진영이 주장하는 위구르족 인권 탄압, 강제 불임, 대량 학살 등으로 인구가 감소한 게 아니라 경제가 성장하면서 여타 국가나 지역에서 발생하는 일반적인 현상이 위구르족에게도 일어났다는 주장이다.

글로벌 타임스는 신장대학 등 백서 발간에 참여한 전문가들의 말을 인용, 위구르족의 출산 패턴 변화는 경제 발전과 교육 및 보건 분야 발전 등 근대화의 결과물이라면서 미국 등 서방 진영이 주장하는 위구르족 집단 학살은 사실과 전혀 다르다고 목소리를 높였다.

백서는 신장 지역에 종교적 극단주의가 광범위하게 영향력을 미칠 당시에 조기 출산, 근친혼 등이 흔한 현상이었지만 중국 정부의 근대화 및 대테러 방지 정책에 따라 과거와 같은 현상은 일어나지 않고 있다고 전했다.

백서는 신장 지역 기숙학교에 대해서도 반박했다. 미국 등 서방 진영은 중국이 신장에 기숙학교를 세워 아이들을 부모와 분리시켜 문화 말살 정책을 펴고 있다고 주장하고 있지만 이는 중국 현실을 간과한 거짓 주장이라고 성토했다. 신장 지역의 면적은 166만4900㎢에 달하며 마을과 마을 간 거리가 멀어 아이들이 학교에 다니는 것이 불편하다는 것. 이러한 불편을 없애기 위해 기숙학교를 설립했고, 학교 기숙사 생활은 전적으로 부모의 자발적 결정에 따른 것이라고 강조했다. 그러면서 기숙학교는 헌법과 교육법에 따라 설립이 가능하며, 전국 기준 초등학교와 중학교 기숙학생 수는 각각 1087만8000명과 2301만700명에 달한다고 덧붙였다.

백서는 "진리는 오류를 이기고, 정의는 악을 이긴다"면서 미국 등 서방 진영이 여론을 오도, 국제 사회를 속이고 있다고 주장했다. 그러면서 서방 진영의 기만적인 거짓말 날조는 중국의 발전을 방해하기 위한 것이라며 이들의 사악한 음모는 실패할 것이라고 덧붙였다.

베이징 한 소식통은 "신장 인권 탄압에 대해 적극 대응하기 위해 국무원 판공실이 직접 백서를 만든 것으로 보인다"면서 "하지만 해외 언론이 신장에서 자유롭게 취재하는 것이 사실상 불가능하다는 점에서 백서 내용을 전적으로 믿기 어렵다"라고 전했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr