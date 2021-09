미 하원, 의회 난동 사태 조사…트럼프 측근 4명 소환

[아시아경제 이기민 기자] 올해 초에 발생한 미국 의회 난동 사태를 조사하는 하원 특별위원회가 도널드 트럼프 전 대통령 측근들을 줄소환했다.

23일(현지시간) 주요 외신 등에 따르면 민주당 소속 베니 톰슨 위원장은 이날 성명을 통해 마크 메도스 전 백악관 비서실장, 스티브 배넌 전 박악관 수석전략가, 댄 스캐피노 전 백악관 부실장, 전직 국방부 공무원인 캐시 파텔 등 트럼프 전 대통령 측근 4명에 대해 소환장을 발부하고 의회에서 증언 및 자료 제출을 할 것을 요구했다고 밝혔다.

톰슨 위원장은 의회를 향한 공격의 진상과 정황, 원인을 조사하고 있다며 이들이 조사에 협조할 것을 요구했다.

메도스 전 비서실장은 지난해 미국 대선 결과를 뒤집거나 조 바이든 대통령의 당선 인증을 막기 위해 주 및 연방 공무원과 연락을 주고 받았다는 의혹을 받고 있다.

뿐만 아니라 바이든 대통령의 당선 인증을 위한 의회 회의 당일 벌어진 난동 사건 전에 집회 주최 측과 연락을 했다는 의혹도 제기된 상황이다.

트럼프 전 대통령의 대선 패배 인증을 막기 위해 의원들을 설득하는 대화에는 배넌 전 수석전략가가 관여한 것으로 지목됐다.

스캐비노 전 부실장은 난동 당일 트럼프 전 대통령 활동의 목격자로 트럼프의 영상 녹화 및 트위터 메시지와 관련된 자료를 보유했을 가능성이 있어 소환 대상이 됐다.

대선 직후 경질된 마크 에스퍼 전 국방장관의 자리를 메운 크리스토퍼 밀러 전 국방장관 대행의 비서실장을 지낸 파텔은 의회 폭동 당일 메도스 전 비서실장과 여러 차례 통화했다.

하원은 배넌과 파텔이 다음 달 14일에, 메도스와 스캐비노가 내달 15일에 각각 출석해 증언하라고 요구했다. 자료는 다음달 7일까지 제출하도록 명령했다.

트럼프 전 대통령은 측근들의 소환과 관련해 성명에서 "우리는 행정특권과 다른 근거로 소환장에 맞서 싸울 것"이라며 협조 거부 의사를 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr