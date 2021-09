화물연대, 청주 SPC공장 앞 농성 33시간만에 해산…경찰 "엄중처벌"

[아시아경제 이승진 기자] 청주시 흥덕구 송정동 SPC삼립 청주공장 앞에 모여 철야 농성을 이어간 민주노총 화물연대 조합원 300여명이 이틀 만에 대부분 해산했다.

24일 경찰 등에 따르면 민주노총 화물연대는 전날 오전 6시부터 이곳에 집결해 화물노동자의 권리 보장을 주장하며 농성을 이어갔다. 조합원 300여명은 33시간의 농성 끝에 30여명만 남기고 해산한 상황이다. 해산한 조합원들은 세종 등 소속 지역 농성장으로 이동한 것으로 전해졌다.

전날 조합원들이 몰려들자 경찰은 집회·시위에 관한 법률과 감염병예방법에 따라 해산명령을 내렸다. 그러나 조합원들은 청주공장 내 화물차 진·출입 저지 등에 나서 경찰과 마찰을 빚기도 했다. 경찰은 채증 자료 등을 토대로 불법행위 가담자를 가려내 사법처리를 검토하는 등 엄정하게 대응한다는 방침이다.

화물연대는 지난 2일 호남지역 빵과 재료 운송 거부에 들어간 뒤 15일 0시를 기해 전국으로 확대했다. 이들은 과도한 업무량을 개선하기 위한 증차와 배송노선 조정 등을 요구하고 있다.

이 과정에서 조합원들은 대체 배송차량 운행을 막거나 경찰과 몸싸움을 벌여 업무방해 등으로 입건되기도 했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr