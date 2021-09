해양경찰교육원, 제242기 신임경찰 졸업식 개최

제242기 신임경찰 125명, 남 103명, 여 22명

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 해양경찰교육원이 24일 정봉훈 해양경찰차장과 교육원장, 각 과장, 교직원 및 졸업생 대표 등 49명이 참석한 가운데 제242기 신임경찰 졸업식을 개최했다.

전남 여수시 오천동 소재 해양경찰교육원 소강당에서 열린 이번 졸업식 대상자는 제242기 신임경찰 125명(남 103명, 여 22명)으로 코로나19 이후 첫 오프라인 졸업식이다.

지난해 12월 입교한 졸업생들은 9개월 동안 함정운용과 인명구조, 형사법 등 다양한 교육을 받았고, 최근까지 함정실습 및 일선 관서실습을 무사히 마쳤으며, 해기사면허와 인명구조, 수상레저기구 면허증도 모두 취득했다.

김홍희 해양경찰청장은 축하영상을 통해 “해양경찰교육원의 원훈(院訓)인 명예·용기·헌신을 바탕으로, 국민의 안전을 책임지며 현장에 강한, 신뢰받는 미래 해양경찰의 핵심 주역으로 성장해 줄 것”을 당부했다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr