곡성군 갤러리 107, 가을 기획 초대전 ‘목화 이야기’

목화를 주제로 삶의 희망과 긍정의 기운을 담아내

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 곡성군(군수 유근기)이 9월 28일부터 11월 3일까지 갤러리 107과 스트리트 갤러리에서 ‘목화 이야기’라는 주제로 가을 기획 초대전을 개최한다고 밝혔다.

이번 전시에서는 이혜경 작가의 작품 30여점을 만나볼 수 있다. 곡성 겸면의 목화를 주제로 삶의 희망과 긍정의 기운을 담아 제작한 대작들이다.

이혜경 작가는 조선대학교 미술교육학과를 졸업하고 11회의 개인전을 여는 등 활발한 활동을 하고 있다. 대한민국 미술대전 심사위원과 한국미술협회 부이사장을 역임하고, 광주예술문화상과 원진미술상을 수상한 바 있다.

평론가 손청문 씨는 이혜경 작가의 작품에 대해 “사실성과 추상성이 공존하는 목화꽃을 온화한 중간 색조로 운용하면서 삶의 깊이와 안식, 평화 나아가 이상성을 염원하는 판타스틱한 뉘앙스를 발현하고 있다.”라고 평했다.

이혜경 작가는 “초대해 주신 곡성군 관계자들께 감사드린다. 목화 작품을 통해 몸과 마음을 따뜻하게 감싸주는 온기와 마음 속 깊은 사랑, 그리고 포근한 희망을 전하고 싶다.”라고 말했다.

