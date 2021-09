고창 구시포해수욕장, 새로운 관광명소 ‘우뚝’

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군 구시포해수욕장이 주차장 조성, 공중화장실 신축, 광장 조성 등 다양한 편의시설 구축으로 새로운 관광명소로 변모했다.

24일 군에 따르면 최근 총사업비 10억원을 들여 구시포해수욕장 내 공영주차장과 공중화장실 신축, 광장·산책로 조성사업을 마무리했다.

군은 해수욕장을 찾는 방문객에게 널찍한 주차공간과 쉼터를 제공하면서 코로나19 장기화로 지친 심신을 힐링할 수 있는 휴식처로 인기를 끌 전망이다.

또 구시포해수욕장을 나타내는 상징 조형물을 제작해 포토존으로 꾸미고, 야외무대에선 버스킹 공연 등 소규모 공연이 가능하게 했다.

홍만수 해양수산과장은 “해수욕장내 다양한 편의시설 제공으로 관광객이 편히 쉬고 즐길 수 있는 공간 확보로 지역을 대표하는 관광명소가 될 것이다”고 말했다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr