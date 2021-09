24일 MOU 맺고 미디어 사업 강화

쇼박스와 아이오케이컴퍼니가 드라마 콘텐츠 공동제작에 나선다. 24일 전략적 업무협약(MOU)를 맺으며 미디어 사업을 강화한다고 밝혔다. 완성도 높은 콘텐츠를 기획·제작해 미디어 시장에 활력을 불어넣을 계획이다. 아이오케이컴퍼니는 매니지먼트 사업을 기반으로 성장한 연예기획사다. 소속 배우로는 고현정, 조인성, 이성재, 김하늘, 김강우, 김현주, 신혜선, 최윤영 등이 있다. 쇼박스는 영화 '도둑들', '암살', '내부자들', '택시운전사' 등의 배급사다. '이태원 클라쓰'로 드라마 시장에도 진출했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr