서울 지하도상가 입찰 억대 로비 정황…경찰, 전·현직 시의원 수사

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 서울 주요 지하철역 지하도상가 운영권 재입찰 청탁과 함께 억대의 금품을 수수한 혐의로 전·현직 서울시의원과 지하도상가 상인회 대표 등을 수사하고 있는 것으로 확인됐다.

24일 경찰에 따르면 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수·알선수재 등 혐의로 전·현직 서울시의원 2명을 입건했다. 이들에게 금품을 제공한 혐의로 지하도상가 상인회 관계자 등도 함께 입건됐다.

전직 서울시의원 A씨는 2019년 6월부터 지난해 1월까지 3차례에 걸쳐 서울 영등포역·고속터미널역·강남역 지하도상가 상인회 관계자로부터 3차례에 걸쳐 1억3500만원을 받은 뒤 서울시의회에서 지하도상가 운영 관련 상임위원회 위원장을 맡은 B 의원에게 3400만원을 전달한 혐의를 받는다.

A씨는 알고 지내던 영등포역 지하도상가 상인회 대표 C씨에게 상가 운영권 재입찰을 수의계약으로 이뤄질 수 있도록 하겠다며 금품을 요구했고, C씨는 다른 지하도상가 상인회와 돈을 모아 전달한 것으로 전해졌다. 그러나 재입찰 성과가 지지부진하자 지난해 5월 강남역 지하도상가 상인회 대표가 A씨 등을 경찰에 고소한 것으로 알려졌다.

A씨와 B 의원은 경찰 조사에서 혐의의 상당 부분을 인정한 것으로 전해졌다. 경찰은 조만간 수사를 마무리하고 송치 여부를 결정할 것으로 보인다.

