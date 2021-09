길러준 친할머니 처참하게 살해한 대구 고교생 형제 구속기소

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 자신을 길러준 70대 친할머니를 흉기로 무참히 찔러 숨지게 한 대구의 10대 형제가 구속기소됐다.

대구지검 서부지청 여성·강력범죄전담부는 형제가 공모해 흉기로 70여 차례 할머니를 찔러 숨지게 한 혐의(존속살해)로 A군(18)과 존속살해 방조 혐의로 동생 B군(16)을 재판에 넘겼다고 23일 밝혔다.

검찰에 따르면 A군은 지난 8월 30일 0시 10분께 대구시 서구 비산동 집에서 자신의 친할머니(77)를 흉기로 수십 차례 찔러 숨지게 한 혐의로 현장에서 긴급체포됐다.

손자가 휘두른 흉기에 찔린 할머니는 병원으로 이송됐으나 머리와 얼굴 등 온몸에 상처가 심해 결국 숨졌다.

A군은 신경 정신계통 질환 치료 약을 챙겨주는 할머니를 잔소리와 간섭한다며 패륜 범행을 저지른 것으로 밝혀졌다.

검찰 수사에서 A군은 범행 전 포털사이트에서 범행 수법을 검색하고, 동생과 함께 할머니를 죽이기로 공모한 것으로 드러났다.

B군은 범행에 직접 가담하진 않았으나 형이 범행할 때 할머니 비명이 밖으로 새어 나가지 않도록 창문을 닫는 등 범행을 도운 혐의를 받고 있다.

이들 형제는 부모가 헤어지고 가출한 뒤 9년여 전부터 조부모와 생활해 온 것으로 알려졌다.

