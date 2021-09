광주 서부소방서, 인명구조매트 사용 숙달훈련

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서(서장 양영규)는 23일 화재, 구조 등 여러 사고 현장에서의 인명피해 최소화를 위한 인명구조매트 숙달훈련을 진행했다.

인명구조매트는 화재, 구조 등 재난현장에서 긴급탈출이 필요할 경우 사용되는 장비로, 공기를 주입하여 인명낙하 시 충격을 완화하는 기능을 한다.

인명구조매트는 15층 이하용과 5층 이하용, 이상 두가지가 있으며 보관 상태에서 구조준비까지 걸리는 시간이 각각 150초, 60초밖에 걸리지 않아 신속한 구조가 가능하다.

서부소방서는 관할 119안전센터마다 인명구조매트를 배치하는 한편 신속한 장비의 사용을 통한 사고현장 대응을 위해 주기적으로 장비 사용법 숙달훈련을 진행하고 장비 사용 시 안전수칙을 교육하고 있다.

조호익 119재난대응과장은 “꾸준한 훈련과 교육을 진행해 다양한 상황에 대처할 수 있는 능력을 확보함으로써 안전한 서구를 만들 수 있도록 노력하겠다.”고 전했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr