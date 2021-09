소방청, 현장지휘관자격자 19명 첫 배출

초급현장지휘관 소방위 8명, 중급현장지휘관 소방경 11명 자격취득

[아시아경제 임철영 기자] 소방청이 지난 4월 시행된 현장지휘관 자격인증제에 따른 교육훈련과정을 이수하고 인증평가를 통과한 19명에게 현장지휘관자격 인증서를 교부하였다고 23일 밝혔다.

현장지휘관 자격인증제는 지난해부터 소방청에서 역점적으로 추진한 정책으로 현장지휘관의 자격체계와 교육훈련과정을 표준화하고 지휘역량을 객관적으로 평가·인증해 인사와 연계될 수 있도록 한 것이다.

그간 관련 규정 제정 및 시범운영을 거쳐 이번에 중급현장지휘관 소방경 11명과 초급현장지휘관 소방위 8명을 배출했으며 23일 소방청에서 대표 5명에게 소방청장이 인증서를 수여했다.

이번 인증과정에는 총34명이 도전했으나 4단계의 교육훈련 및 평가 과정을 거치는 동안 15명이 탈락해 55%의 합격률을 나타냈다.

소방청은 앞으로도 체계적인 교육훈련과정과 엄격한 인증절차 운영을 통해서 유능한 현장지휘관 요원을 양성하고 현장지휘관 자격이 그 권위를 인정받을 수 있도록 할 계획이다.

허석곤 기획조정관은 “전국 소방관서의 6388개 현장지휘 보직 전체를 조기에 자격자로 보임하고 보수교육도 차질 없이 운영하기 위해 자격자 양성의 핵심 시설인 ‘지휘역량강화센터’를 전국 3개소에서 9개소로 확충해 나가겠다”고 말했다.

