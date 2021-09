합천군, 스트레스 해소 … 공무원 이미지메이킹 교육 운영

10월 8일까지 주 1회 2시간 총 4회 10명 내외의 인원을 대상 심화 교육 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 평생학습관에서는 공무원 대상으로 스트레스 해소와 화를 없애는 대화법 교육을 통해 더 나은 군밈행정서비스를 제공하기 위해 ‘공무원 이미지메이킹’교육을 개설해 운영한다고 23일 밝혔다.

본 교육은 16일부터 10월 8일까지 주 1회 2시간씩 총 4회로, 회차당 10명 내외의 인원을 대상으로 심화 교육으로 진행된다.

이 분야에서 저명한 박선정 스피치디자인 대표를 초빙해 진행되는 이번 교육 내용은 평상시 주위에 드러내지 못하는 속마음을 꺼내는 시간, 부정적인 감정을 없앨 수 있는 방법 및 상대방의 감정을 자극하지 않는 대화법 등으로 구성했다.

교육에 참가한 한 공무원은 “주위에 쉽게 말하지 못한 고민을 내려놓고 속마음을 어루만져주는 교육을 통해 일상에 활력을 불어넣는 시간이 됐으며, 자신을 되돌아보는 계기가 됐다”며 교육 소감을 전했다.

문준희 합천군수는 “우리 소속 공무원이 코로나 시대를 맞아 과중하게 늘어난 업무로 피로감이 높았을 것이다. 이번 교육을 통해 잠시만이라도 그동안의 중압감에서 벗어나 스트레스를 해소하기를 바란다”며 “또한 그만큼 새 각오로 군민 서비스 질 향상을 위해 노력을 아끼지 않았으면 한다”고 당부의 말을 전했다.

