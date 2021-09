광주은행, 창립 53주년 기념 ‘볼수록 매력있어’ 이벤트

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)가 오는 11월 15일까지 창립 53주년을 기념해 ‘볼수록 매력있어’ 이벤트를 실시한다.

이번 이벤트는 ‘광주형일자리’ 모델로 탄생한 광주글로벌모터스(GGM) 신차 ‘캐스퍼’가 1등 당첨 경품으로 준비돼 많은 관심이 쏟아지고 있다.

또한 코로나19 장기화로 외식이나 외출, 여행 등이 자유롭지 못해 이른바 ‘집콕’, ‘방콕’ 생활에 따른 비대면 문화가 일상으로 확산됨에 따라 많은 사람들이 이용하고 있는 쿠팡이츠 상품권 및 wavve(웨이브) 이용권 등 생활밀접쿠폰을 경품으로 준비했다.

이벤트는 광주은행 영업점 방문을 포함해 스마트뱅킹(APP), 모바일웹뱅킹 등 비대면 채널로 신용카드, 예·적금, 대출, 외화예·적금, 펀드, ISA 등 총 14종의 금융상품에 가입 시, 자동으로 응모된다.

총 14종의 금융상품 중 가입상품의 종류에 따라 메달 1개씩을 받게 되며, 메달을 8개 이상 받으면 금메달, 메달 6개 이상은 은메달, 메달 4개 이상은 동메달로 구분해 경품 추첨의 대상자가 된다.

당첨자는 오는 11월 29일 광주은행 홈페이지에서 발표하며, ▲금메달 1명에게는 광주글로벌모터스(GGM) ‘캐스퍼’ ▲은메달 2명에게는 김치냉장고 ▲동메달 선착순 2만명에게는 쿠팡이츠 1만원권, wavve(웨이브) 베이직 이용권, 적금통장(은행 부담 적금통장 1만1000원과 외화적금통장 10달러 중 택1) 중 1개를 선택하여 받을 수 있다.

이외에도 메달 2개 이상 획득시 선착순 1만명에게 GS편의점 ‘비요뜨초코링’, 상품 만기 예정 고객 선착순 5000명에게 GS편의점 ‘고향만두’를 지급한다.

송종욱 광주은행장은 “코로나19 장기화로 몸도 마음도 지쳐가는 요즘, 즐거움을 주는 금융서비스로 고객님과 함께 코로나19를 이겨나갈 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr