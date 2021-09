전문대 졸업자 20년 만에 최저…박사학위 졸업자 최고치 경신

작년 전문대 졸업자 16만여명, 20년 전보다 26.9%↓

박사학위 졸업자(1.6만명) 2000년 이후 역대 최대

석사·박사 학위 대학원 졸업자 14.7%

[아시아경제 한진주 기자] 최근 20년 간 전문대 졸업자가 감소하면서 역대 최저 수준을 기록한 반면 대학원 박사학위 졸업자는 역대 최고치를 넘어섰다.

23일 종로학원이 2000년부터 2021년까지 고등교육기관 졸업자 현황을 분석한 결과 전문대 졸업자 수는 2000년 22만3489명지난해에는 16만3472명으로 26.9% 감소한 것으로 나타났다. 전체 고등교육기관 중 전문대 졸업자 비중은 41.3%에서 24.9%으로 감소했고 2000년 이후 역대 최저치다.

반면 대학원 박사학위 졸업자는 지난해 1만6420명(2.5%)으로 2000년 이후 역대 최대를 기록했다. 2000년(6141명)과 비교하면 2.7배 증가했다. 박사 누적 인원은 30만4223명을 기록했다.

석사까지 합하면 전체 대학원 졸업자는 14.7%(9만6450명)으로 2000년 9.8%와 비교해도 크게 늘어났다. 다만 역대 최고 수준이었던 전년(9만9815명, 14.9%) 대비 0.2%p 감소했다.

고등교육기관 졸업자 중 대학원 졸업자가 차지하는 비중은 1970년 기준 6.0%에서 2001년 10%를 넘어섰다. 대학원 박사과정 졸업자는 1970년 0.5%에서 1995년 1.1%, 이후 꾸준히 증가하면서 2016년 2.0%, 2021년 역대 가장 높은 비율인 2.5%까지 상승했다.

한편 전체 고등교육기관 졸업자는 2016년까지 증가세였다가 학령인구 감소 영향으로 2021년부터 줄어들고 있다. 2021년 전체 고등교육기관 입학자 수는 68만7317명으로 전년(72만6981명) 대비 4.1% 감소했다. 전문대는 2만1826명, 일반대는 1만3393명 감소했다.

오종운 종로학원 이사는 "2022년 이후도 학령인구 감소 영향으로 전문대, 일반대학 등의 졸업자 수가 감소해 고등교육기관 전체 졸업자 수도 전반적인 감소 추이를 보일 것"이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr