국내 외국인 누적 확진자 2만명…허종식 의원 "백신접종률 높여야"

[아시아경제 박혜숙 기자] 코로나19 4차 대유행이 시작된 7월부터 국내 외국인 확진자도 급증해 누적 인원이 2만명을 넘어섰다.

더불어민주당 허종식(인천 동구미추홀구갑·보건복지위원회) 의원이 질병관리청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 2월부터 올해 6월까지 7410명이던 외국인 누적 확진자가 두달 반만에 1만3476명이 급증, 누적 2만886명으로 집계됐다.

7월 2943명, 8월 6238명에 이어 이 달 들어 지난 16일 0시 기준 4295명의 확진자가 발생했다.

이는 같은 날 기준 국내 누적 확진자수(27만7989명) 대비 7.5%에 달한다.

전국적으로 외국인 확진자가 늘고 있는 가운데 서울(5046명), 경기(8509명), 인천(1311명) 등 수도권에 등록된 외국인 확진자수가 1만4866명으로 전체 대비 71%를 차지했다.

시·군·구별로 보면 서울은 ▲구로구(897명) ▲영등포구(598명) ▲용산구(443명) 순으로 나타났고, 경기와 인천은 각각 ▲안산시(1468명) ▲화성시(1073명) ▲평택시(1014명)와 ▲연수구(482명) ▲부평구(269명) ▲미추홀구(128명) 순으로 집계됐다.

국내 코로나19 백신 1차 접종률이 70%(2차 접종 완료 43.3%)를 돌파한 반면 외국인 접종률은 50%를 밑도는 것으로 나타나면서 접종 속도를 더 높여야 한다는 지적도 제기되고 있다.

지난 16일 0시 기준 외국인 1차 접종자는 77만5125명, 접종 완료자는 25만7482명으로 나타났다. 전체 외국인 인구(지난해 7월 기준 156만3550명)의 49.6%, 16.5%에 해당한다.

전국적으로 불법 체류 노동자가 39만2000여명으로 추산되는 가운데 미등록외국인의 경우 1차 접종자는 16만4495명, 접종 완료자는 11만116명으로 나타났다.

허종식 의원은 "외국인 코로나19 확진자가 급증하면서 자칫 지역사회 감염 확산의 매개체가 될 수 있다는 우려가 제기된다"며 "외국인 노동자들이 근무하는 공장과 건설현장 등에 대한 방역 수준을 강화하고 백신 접종률을 높이는 등 적극적인 대책이 필요하다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr