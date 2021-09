구글 21억 달러에 맨해튼 빌딩 매입

팬데믹 이후 단일 빌딩으로는 가장 비싼 가격

구글, 협업에 필요한 사무공간에 더 투자

[아시아경제 국제부 기자] 구글이 미국 뉴욕시 맨해튼의 오피스 빌딩을 매입한다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다. 이 오피스 빌딩의 매매 가격은 21억 달러(한화 2조5000억원)로 알려지고 있다.

이번 계약은 지난해 초 코로나19 대유행 이후 단일 빌딩으로는 가장 비싼 가격이자 미 역사상 최고가 빌딩 거래 중 하나라고 부동산 데이터업체 리얼캐피털애널리틱스는 부연했다.

구글이 매입한 오피스는 맨해튼 서쪽 허드슨스퀘어에 위치한 빌딩으로 과거 '세인트존 터미널'로 불리던 옛 화물터미널 건물이다. 뉴욕시 서쪽 허드슨 강변에 위치한 이 빌딩은 현재 구글이 임차 중이다. 빌딩 매수 옵션을 가진 구글이 내년 1분기 이 옵션을 행사하기로 했다고 WSJ은 전했다.

새 오피스는 리모델링 공사를 마치고 2023년 중반에 문을 열 예정이다.

구글의 오피스 매입은 델타 변이의 확산으로 주요 기업들의 사무실 복귀가 미뤄지고 재택근무가 연장된 가운데서도 '빅테크' 기업들의 오피스 매수세가 여전히 뜨겁다는 점을 잘 보여준다고 WSJ는 평가했다.

구글은 지난 2018년 맨해튼 첼시마켓 맞은편 빌딩을 24억 달러에 매입한 바 있다. 아마존도 뉴욕시에 제2 본사 설립을 추진하고 있다.

구글의 공공정책 담당 임원인 윌리엄 플로이드는 "직원들이 행복하고 생산적이 되려면 협업이 필요하다"면서 "협업의 필요성 때문에 사무실 공간에 더 많은 돈을 투자하는 것"이라고 말했다.

