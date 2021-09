코로나 백신 1차접종 3652만여명…인구 71.7%

[아시아경제 부애리 기자] 코로나19 백신 1차 접종률이 70%를 돌파한 가운데 20일 하루 동안 2만1000명이 1차 접종을 했고, 9000여명이 접종을 완료했다.

21일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 전날 신규 1차 접종자는 2만1683명, 접종 완료자는 9572명으로 집계됐다.

전날 신규 1·2차 합산 접종자 수는 3만1255명으로, 일요일인 직전일(4만5211명)에 이어 이틀 연속 크게 줄었다. 주말이었던 18일은 57만8680명이었다.

이는 휴일이자 추석 연휴 영향으로 일부 위탁의료기관과 예방접종센터가 문을 닫거나 단축 운영을 했기 때문이다.

백신 종류별로 살펴보면 신규 1차 접종자는 모더나 1만3338명, 화이자 8328명, 얀센 16명, 아스트라제네카(AZ) 1명이다.

이날 0시 기준 국내 누적 1차 접종자는 3652만7829명으로 전체 인구(작년 12월 기준 5134만9116명)의 71.1%에 해당한다. 18세 이상 인구 기준 1차 접종률은 82.7%다.

누적 1차 접종자의 경우 백신별로 화이자 1974만9504명, 아스트라제네카 1108만6402명, 모더나 427만6519명이다.

얀센은 141만5404명이다. 1회 접종만으로 끝나는 얀센 백신을 맞은 사람은 1·2차 접종 수치에 모두 반영된다.

전날 2차까지 새로 접종을 마친 사람은 9572명이다.

백신별로 보면 화이자 7989명, 모더나 1557명, 아스트라제네카 10명이다.

아스트라제네카 접종 완료자는 총 95명인데 이 가운데 85명은 1차 접종 때 아스트라제네카 백신을 맞은 뒤 2차 접종을 화이자 백신으로 교차 접종했다.

2차 접종까지 모두 마친 사람은 2218만500명으로 늘었다. 이는 인구 대비 43.2% 가량으로 18세 이상 기준으로는 50.2%다.

백신별 누적 접종 완료자는 아스트라제네카 131만9660명(교차접종 158만5896명 포함), 화이자 943만4910명, 모더나 101만526명이고 나머지는 얀센 접종자다.

성별로 살펴보면 여성은 2574만6790명 가운데 1148만3792명이 접종을 완료해 44.6%다. 남성은 2560만2326명 중 1069만6708명이 접종을 마쳐 41.8%이었다. 1차 접종률은 여성이 72.6%, 남성이 69.7%다.

연령대별 접종 완료율은 70대가 89.4%로 가장 높았고 이어 60대 87.3%, 80세 이상 79.7% 순이었다. 상대적으로 접종이 늦게 시작된 나머지 연령대의 경우 50대 46.0%, 30대 33.7%, 18∼29세 29.2%, 40대 29.0%, 17세 이하 0.2% 등이다.

전날 잔여 백신을 접종한 사람은 1차 접종 기준 1070명, 2차 접종 기준 3161명이었다.

