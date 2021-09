방역당국 "추석 이후 확진자 점진적 증가 가능성"

[아시아경제 박형수 기자] 추석 연휴기간 이동량과 만남·접촉 등이 증가한 여파로 앞으로 코로나19 확진자가 더 늘어날 것으로 보인다.

이상원 중앙방역대책본부(방대본) 역학조사분석단장은 20일 정례브리핑에서 "추석 전에 상당히 많은 접촉과 이동량 증가가 수시로 확인됐다"며 "때문에 이로 인해서 코로나19 확진자가 증가할 가능성이 있다"고 밝혔다.

그는 "추석 연휴에 접촉이 증가하기 때문에 환자 발생이 증가할 요인이 많다고 말씀드릴 수 있다"며 "증가 패턴 자체가 폭발적이기보다는 점진적일 가능성이 더 있다"고 설명했다. 정부도 폭발적인 유행이 발생해 의료시스템에 부담가는 일이 없도록 노력하겠다고 이 단장은 말했다.

정부는 추석 연휴에 확진 판정을 받지 않은 무증상·경증 감염자들로 인해 코로나19가 확산하는 것을 막기 위해 이동·모임 자제를 연일 당부하고 있다.

이 단장은 "아쉽더라도 만남 시간을 조금만 줄여주시고, 조금 과하다 싶은 생각이 들 정도로 환기를 자주 해달라"고 요청했다. 명절을 즐겁게 보낸 이후에 조금이라도 이상이 있으면 바로 검사를 받아달라고 거듭 강조했다.

그는 이어 "전 세계적으로 확진자가 다시 급증하고 있다"며 "세계는 다시 위기의 시간을 맞았다"고 설명했다.

지난 7월 이후 백신 접종률이 높은 북반구 주요 국가에서 환자 발생이 5∼10배 이상 증가하고 있다. 이 단장은 "우리나라는 이런 유행의 한 가운데서 비교적 환자 발생을 잘 억제하고 있다"면서도 "더 많은 노력을 기울여야 한다"고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr