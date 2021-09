[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 이강덕 포항시장은 추석 전날인 20일 포항수협 송도 활어위판장과 죽도위판장을 잇달아 방문, 활기차게 생활하고 있는 어업인들과 수산물유통 관계자들을 격려했다.

이 시장은 수산물 유통관계자들을 직접 찾아 다니며 코로나19로 인한 수산물 소비가 감소돼 어려운 여건임에도 불구하고 꿋꿋하게 생활하고 계신데 대해 응원과 함께 감사의 마음을 전했다.

이강덕 시장은 "코로나19와 경기침체 등으로 수산물 소비가 감소돼 어업인들과 유통종사자들이 많은 어려움을 겪고 있다"며 "수산물 유통 가공시설, 온라인 수산물 홍보사업 지원 등을 통해 지역 수산물 소비 촉진에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

