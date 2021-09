[아시아경제 이광호 기자]일본의 코로나19 하루 확진자가 3000명대로 줄었다.

일본 공영 NHK에 따르면 19일 오후 6시 10분 현재 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 3401명이다.

일본의 코로나19 하루 확진자가 3000명대를 기록한 것은 지난 7월 24일(3574명) 이후 처음이다.

일본의 코로나19 누적 확진자는 167만7810명으로 늘었다.

