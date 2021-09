[아시아경제 김지희 기자] 17일(현지시간) 오후 미국 로스앤젤레스 일대에서 규모 4.3의 지진이 발생했다

현지 주요 외신에 따르면 미국 지질조사국(USGS)은 이날 오후 8시께 LA 일대에서 지진이 발생했으나 사상자는 없었고 밝혔다. 이번 지진의 진앙은 LA 시내에서 34㎞ 떨어진 카슨 근처다. 아직까지 지진으로 인한 피해나 사상자는 보고되지 않았다.

LA 소방본부는 차량과 헬기를 투입해 전 지역을 순찰했지만 중대한 피해나 부상에 대한 보고는 없었다고 전했다.

이날 지진의 진동은 LA 일대에서 감지됐다. 일부 주민은 10초 정도 땅이 흔들리는 것을 느꼈다. 산타모니카와 베벌리 힐스 등에서도 진동이 보고됐다.

