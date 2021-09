[아시아경제 이관주 기자] 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹 논란이 불거진 '화천대유'에 대해 경찰이 입건 전 조사(내사)에 착수한 것으로 확인됐다.

경찰청 관계자는 17일 "현재 서울 용산경찰서에서 입건 전 조사를 진행하는 중"이라며 "자세한 내용은 확인해 드리기 어렵다"고 밝혔다.

경찰은 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 화천대유와 관련해 수상한 자금 흐름 내역이 발견됐다는 내용의 공문을 받아 입건 전 조사에 착수한 것으로 알려졌다.

경찰은 자금 규모와 성격, 대주주와 대표 등의 횡령과 배임 여부 등에 대한 사실관계를 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.

