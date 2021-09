"코로나 양성입니다" 오발송 문자에… 양평군 주민들 '발칵'

'양성' 나온 1명에 보낼 문자 265명에 전송

[아시아경제 나예은 기자] 경기 양평군보건소가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단검사(PCR)에서 음성 판정이 나온 양평군민 수백명에게 양성 판정 문자를 오발송하는 일이 발생했다.

17일 양평군보건소에 따르면 보건소는 이날 오전 8시47분쯤 코로나19 진단검사(PCR)에서 음성이 나온 검사자 265명에게 "양성 판정이 나왔다"는 안내와 "역학조사를 위해 추후 연락드릴 예정"이라는 내용의 잘못된 문자메시지를 발송했다. 양성 판정이 나온 1명에게 보낼 문자 메시지를 음성 판정을 받은 265명에게 잘못 보낸 것이다.

이후 문자메시지가 오발송된 것을 확인한 양평군보건소는 15분이 지난 오전 9시2분쯤 '양성으로 문자가 오발송됐다'며 정정 문자메시지를 보내고 20여분 뒤 재차 사과 메시지를 발송했다.

그러나 이미 양성 판정 통보에 놀란 검사자들이 보건소에 확인전화를 걸어 재차 확인을 요구하면서 한동안 혼란이 이어졌다.

양평군보건소 관계자는 "직원이 문자메시지를 발송하는 시스템에 내용을 잘못 체크해 발생한 일로 확인됐다"며 "이번 일로 놀라셨을 많은 검사자분들께 진심으로 죄송하다"고 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr