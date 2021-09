[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 스테파니가 바디 프로필 사진을 공개했다.

스테파니는 17일 자신의 인스타그램에 "바디프로필"이라는 해시태그와 사진을 게재했다.

사진 속 그는 누드톤의 의상을 입고 구릿빛 탄탄한 몸매를 자랑하고 있다.

한편 스테파니는 23세 연상 미국 프로야구 메이저리거 출신 브래디 앤더슨과 열애 중임을 밝혀 화제를 모았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr