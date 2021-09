"공무원 딸, '직장내 괴롭힘'으로 자살했습니다"…동두천시청 20대 공무원 母 주장

동료 "네가 섬뜩한 거 다 알아" 저격글 올려



[아시아경제 나예은 기자] 지난 16일 경주 양주시 한 아파트에서 20대 여성 이모씨가 추락해 숨진 가운데, 그의 어머니는 "직장 동료 때문"이라고 주장했다.

17일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에 '우리 공무원 딸이 자살했습니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 해당 글 작성자는 "숨진 딸이 동두천시청에서 근무하던 도중 동료의 가방이 손상됐는데, 동료가 범인을 딸로 몰아갔다"며 동료 B씨가 자신의 인스타그램에 이씨를 저격한 내용을 캡처해 올렸다.

이씨의 동료 B씨는 자신의 인스타그램에 "생각하지 말아야지, 말아야지 해도 머릿속에서 계속 맴도니 미칠 노릇"이라며 "어떤 미친X한테 물렸다 생각하고 지나가야 하는데 그 뒤에 하는 행동이 사람을 더 미치고 억울하게 만든다"라고 올렸다.

이어 "자기 혼자 모르겠지만 다 너인 거 안다"며 "다들 네가 한 짓인 거, 사이코패스라는 거, 네가 섬뜩하다는 거 안다"고 했다. 현재 이 글은 삭제된 상태다.

작성자는 "B씨가 아무런 증거 없이 정황만으로 우리 딸을 범인으로 몰았고 팀 구성원들도 마찬가지"라며 "딸은 억울하게 경찰서에 출석해 조사를 받았다"고 주장했다. 이어 "그 압박감과 팀원의 차가운 시선을 견디지 못해 집에서 뛰어내렸다"고 말했다.

작성자는 "딸이 자기 동생에게 억울하다고 계속 얘기했다"며 당시 이씨와 그의 동생과 나눈 카카오톡 대화도 공개했다.

동생이 "언니가 그랬어?"라고 묻자, 이씨는 "내가 그걸 왜 하나", "어이없다", "조사팀 불려 갔는데 죄인된 것 같다"라고 말했다. 또 "사무실에 나 혼자 있었는데 왜 문을 열고 닫았냬. 그걸 누가 의식해"라며 "손떨린다"고 말하는 내용이 담겼다.

작성자는 "어제 근무하다 경찰로부터 딸이 죽었다는 연락을 받았다"며 "딸의 억울함을 풀어줄 방법을 알려달라"고 호소했다.

한편 이씨는 지난 16일 오전 7시쯤 경기 양주시의 한 아파트단지 15층에서 추락했다. 주민의 신고를 받은 119구급대가 인근 병원으로 이송했지만 끝내 숨졌다. 사고 직전 아파트 15층으로 올라가는 이씨의 모습이 CCTV에 포착된 것으로 알려졌다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 자살예방 핫라인 1577-0199, 자살예방 상담전화 1393, 희망의 전화 129, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388 등에서 24시간 상담을 받을 수 있습니다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr