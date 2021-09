[아시아경제 박병희 기자] 손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크의 비전펀드가 보유 중이던 쿠팡 주식 5700만 주를 매각했다고 니혼게이자이가 17일 보도했다.

비전펀드는 소프트뱅크 주식을 주당 29.685달러, 총 16억9000만달러(약 1조9886억원)어치 매각했다.

소프트뱅크 측은 2015년과 2018년에 모두 30억달러를 투자해 쿠팡의 기업공개 후 클래스A 기준 37%의 지분을 보유한 것으로 알려졌다.

쿠팡은 지난 3월 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장했다.

