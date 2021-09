변기가 흰색 이어야만 하는 이유, 아시나요

[아시아경제 이진경 기자] 보라색 변기 본 적 있나요? 상상이 안된다고요? 우리가 사용하는 물건들은 대부분 특정 고유의 색으로 사용되는 경우가 많습니다. 변기는 흰색, 농구공은 주황색처럼 말이죠. 언제부터 어떤 이유로 각 물건마다 자주 사용되는 특정 색이 정해지게 된 것일까요? 지금부터 여러 물건들의 색상에 담긴 스토리와 배경을 한 번 살펴봅시다.

1. 대부분의 변기들은 왜 흰색일까?

변기는 처음 개발될 때부터 건강을 쉽게 체크하기 위해 흰색이었다고 합니다. 용변을 보고 변기를 보며 소변에 피가 섞여 나오지 않았는지, 대변의 상태나 색상은 괜찮은지 살펴보며 건강을 점검할 수 있기 때문입니다. 그리고 흰색 변기가 유색 변기에 비해 안료비와 공정비 등의 측면에서 가성비가 뛰어나다는 경제적 장점이 있다고 합니다. 여기에 더불어 화장실은 청결해야 한다는 인식이 있어 청결을 상징하는 흰색을 사용하게 된 것이라고 합니다.

2. 해외 많은 연필들은 왜 노란색일까?

문구점에 가면 생각보다 노란색 연필을 많이 볼 수 있는데요. 왜 그럴까요? 19세기 세계 최대 연필 산업국인 미국의 연필 제조사들은 자사 연필에 고품질의 중국산 흑연을 사용했다는 것을 알리고 싶어 했습니다. 당시 중국 왕족을 상징하는 노란색을 연필에 칠해 고급스러운 느낌과 더불어 소비자들에게 연필을 보고 중국을 연상할 수 있도록 했으며 지금까지도 이어져 미국에서 판매되는 연필의 약 75%가 노란색이라고 하네요.

3. 어린이 버스는 왜 노란색일까?

어린이가 이용하는 버스가 노란색인 이유는 바로 안전 문제 때문인데요. 노란색은 주변의 다른 색상보다 사람들의 시선을 더 빠르게 집중시키는 효과가 있습니다. 실제로 어둡고 시야가 흐릿한 환경에서도 우리 눈은 노란색을 가장 먼저 발견한다고 합니다. 따라서 운전자의 주의를 쉽게 끌기 위해 어린이 차량, 도로 위의 경고 표시, 중앙선 등이 노란색인 것입니다. (*1939년 노란색은 어린이들을 안전하게 보호하는 색상으로 지정되었습니다. 우리나라는 1997년부터 시행되었다고 합니다.)

4. 비행기가 대부분 흰색인 이유는?

비행기 바탕색이 흰색인 경우가 많은데 이유가 뭘까요? 기체의 균열이나 스크래치, 부식 등 이상을 나타내는 징후들이 대부분 어두운 색인 경우가 많아 흰색은 이런 문제들을 쉽게 알아볼 수 있다는 장점이 있습니다. 게다가 비행기의 예상치 못한 추락, 야간 비행 사고 등이 발생할 경우 육안으로 식별이 가능하고 멀리서도 알아보기 쉬운 흰색을 기체에 사용하게 된 것이라고 합니다. 그리고 비행 시 구름 위로 올라가 햇빛을 많이 받게 되는데 이때 흰색은 다른 색상보다 UV 광선을 더 효과적으로 반사하여 비행기 내부를 더 시원하게 만들어주고 태양광으로 인해 표면색이 쉽게 변하는 것을 예방할 수 있습니다. 경제적인 효과도 있습니다. 비행기에 사용되는 특수 페인트 중 흰색이 다른 색상에 비해 가격이 가장 저렴한 것인데요. 항공사마다 다른 로고를 쉽게 표시하고 식별할 수 있습니다.

5. 터널 조명이 노란 이유는?

요즘 LED 조명을 사용하면서 백색 조명인 터널들이 새로 생기고는 있지만 아직 대다수의 터널은 노란색 조명을 유지하고 있습니다. 왜 그럴까요? 사실 터널 내부는 어둡고 매연과 배기가스 때문에 가시성이 많이 떨어집니다. 가시성을 확보하고 사고를 예방하기 위해 빛의 파장이 긴 노란색 조명을 사용하게 된 것입니다. 터널에 쓰인 조명은 나트륨램프로 노란색처럼 보이지만 실제 파장은 사람 눈이 잘 인지하는 녹색이라고 합니다. 나트륨램프는 벌레가 덜 꼬이는 장점이 있지만 전력 소모가 높고 유지 보수 비용이 많이 들어 가시성이 뛰어나면서 광 효율이 높은 LED조명 터널이 늘어나고 있는 추세입니다.

6. 술 종류마다 술병 색상이 다른 이유는?

<막걸리>

막걸리는 유통 중에 후발효가 진행되어 기체가 발생하는데 이 기체가 병 안의 부피를 팽창시킵니다. 만약 유리병이 팽창될 경우 병이 터질 수 있어 보다 안전한 흰 페트병에 막걸리를 담는 것이라고 합니다.

<맥주>

맥주는 보리의 싹을 틔워 만든 맥아로 즙을 만들어 여과한 뒤 홉을 첨가해 효모로 발효시켜 만든 발효주입니다. 맥주에 첨가한 홉은 태양광에 노출될 경우 맛이 변할 수 있기 때문에 자외선을 차단해주는 갈색 병에 담게 된 것입니다.

<소주>

소주는 발효주를 가열해 모은 기체를 냉각하여 얻는다고 합니다. 따라서 태양광에 영향을 크게 받지 않기 때문에 깨끗한 이미지와 느낌을 주는 녹색 병에 술을 담게 된 것이라고 하네요.

7. 야구선수 아이패치가 검은색인 이유는?

우리 얼굴 표면은 울퉁불퉁하지만 얼굴에 있는 피지나 경기 중 나는 땀으로 인해 빛의 반사율이 높아져 마치 매끄러운 표면에서 반사하는 것 같은 현상이 일어날 수 있습니다. 이로 인해 선수들의 눈부심이 심해질 수 있어 야구선수들이 눈 밑에 아이패치를 부착하는데요. 대부분 검은색인 경우가 많은데 이는 검은색이 모든 빛을 흡수해 햇빛을 반사하지 않기 때문입니다. 따라서 선수 입장에서는 아이패치가 빛을 흡수하여 눈부시지 않고 경기에 집중할 수 있는 것이라고 하네요.

8. 농구공이 주황색인 이유는?

농구공이 주황색인 이유는 가시성 확보를 위해서입니다. 다른 종목과 달리 좁은 공간에서 여러 선수들이 빠르게 움직이는 운동이므로 흰색 공을 사용할 경우 눈에 잘 띄어도 흰색이 빛을 반사해 선수들의 눈이 쉽게 피로해질 수 있다고 합니다. 그러므로 갈색의 코트 바닥과 비슷한 색깔의 주황색 공을 사용하여 눈의 피로도를 줄이고 집중도는 높일 수 있도록 색상이 정해지게 된 것이라고 합니다.

9. 테니스 공은 왜 형광색일까?

사실 처음 테니스 공 색은 흰색이나 검정색이었다고 합니다. 1972년부터 지금의 색으로 바뀐 것이라고 하네요. 왜 바뀌게 되었을까요? 그 이유는 바로 컬러 TV의 등장 때문입니다. 1960년대 후반 사상 처음으로 윔블던대회를 컬러TV로 중계하게 되었는데 당시 흰색이었던 테니스공이 경기장의 흰 선과 겹쳐 보이면서 이를 중계하는 TV 카메라에 혼선을 주게 되었다고 합니다. 또한 흑백 TV에서 흰 테니스공은 시청자가 육안으로 쉽게 확인이 가능했지만 컬러 TV에서는 흰 공을 확인하기 어렵다는 문제점이 제기되었습니다. 결국 국제테니스연맹은 공의 색상을 바꾸기로 결정했고 여러 색들을 비교 연구한 끝에 노란 형광색으로 결정하였으며 1986년부터 정식 채택되었다고 합니다.

10. 군함이 주로 회색인 이유는?

흔히 뉴스나 사진 속에서 보는 군함의 외관은 대부분 회색인 경우가 많습니다. 왜 그럴까요? 수평선 근처 해상에 안개가 꼈을 때 회색의 군함이 식별하기 어렵기 때문입니다. 하지만 물에 잠기는 배의 밑바닥 부분이 붉은색 이란건 아시나요? 이는 조개류 등의 수중 동식물이 선체에 들러붙으면 저항 증가로 연료 소모량이 늘어나고 항해 속도도 느려질 수 있는데 이를 막고자 방오 도료를 칠해준다고 합니다. 이때 이 방오 도료 성분 중 아산화동이 붉은색을 띠어 페인트 색상도 붉은색인 것이라고 하네요.

