◆당신은 행복해지려고 이혼을 결심했다= 성격 차이, 쇼윈도 부부, 외도, 가정폭력, 고부갈등, 장서갈등 등 실제 결혼생활에서 일어나는 다양한 사례와 관련 쟁점들을 다룬다. 결혼의 위기를 인생의 실패가 아닌 또 다른 삶으로 도약하는 과정으로 본다는 점에서 차별성이 있다. 알아두면 최악의 상황에서도 고통과 상처를 최소화할 수 있다.

"성격 차이로 이혼한다는 것은 결국 이혼원인이 불분명하다는 말과 같습니다. 어차피 성격은 사람들 모두 다르기 때문입니다. 부부만 알고 있는 내밀한 문제를 다른 사람에게 굳이 공개할 필요까지는 없으니 그저 뭉뚱그려 말하는 관용적인 표현이라고 보시면 됩니다. 다만 그 안에는 엄청난 비밀과 고통, 불행이 숨어 있을 것으로 짐작하면 됩니다."

(이인철 지음/민음인)

