대검 "사주의혹 고발장, 유출 사실 전혀 없다"

[아시아경제 배경환 기자] 대검찰청이 윤석열 전 검찰총장 측의 '사주 의혹' 고발장 유출에 대해 즉각 부인하고 나섰다.

17일 대검 감찰부는 이날 기자들에게 보낸 입장문을 통해 "특정 언론에 대한 고발장 유출 의혹 관련, 대검 감찰부는 고발장을 유출한 사실이 전혀 없다"고 밝혔다.

전날 윤 전 총장 측은 한 언론을 언급하며 "고발장 이미지 파일을 지난 5일 입수했다고 밝혔는데, 당시 고발장 파일을 보유하고 있던 주체는 조씨(제보자 조성은씨)와 대검 감찰부"라며 "조씨는 제공한 적이 없다고 하니 감찰부를 의심할 수 밖에 없다"는 취지의 성명서를 내놨다.

실제 조씨는 뉴스버스 외에 다른 언론에는 제공하지 않았으며 대검과 고위공직자범죄수사처(공수처) 등 수사기관에만 제출했다는 입장을 보인 바 있다.

한편 이번 고발사주 의혹은 김웅 국민의힘 의원이 지난해 4월 3일과 8일 당시 손준성 대검 수사정보정책관으로부터 범여권 인사 등의 고발장을 받아 당에 전달한 것으로 보이는 텔레그램 메시지가 공개되면서 시작됐다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr