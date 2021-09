마포구 망원동 주민 숙원 풀린다...홍제천 망원나들목 설치

마포구, 17일부터 30일까지 온라인 자료 및 동영상 열람 후 서면 주민의견서 접수...주민 의견 반영한 설계로 연내 착공 목표

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)가 홍제천 망원나들목(방울내로 11길 87) 설치사업에 대한 주민설명회를 17일부터 30일까지 비대면 방식으로 진행한다.

홍제천 망원나들목 설치사업은 성산로로 단절된 환경 때문에 인근의 월드컵공원, 하천 편의시설, 마포농수산물 시장 등을 이용하기 위해 1.2km이상 우회해야만 했던 지역 주민의 불편을 해소하기 위한 것으로 이는 망원2동 주민들의 숙원사업이었다.

구는 이를 해결하기 위해 지난 2009년10월부터 2021년3월까지 관계 기관 협의를 지속적으로 시행했고 그 결과 해당 사업이 지난 3월 서울시 지역수자원관리위원회 심의를 통과함에 따라 최종적으로 추진할 수 있게 됐다. 이로써 망원동 인근 지역 주민들은 홍제천을 보다 안전하게 이용할 수 있게 됨은 물론 월드컵 공원 등 주변으로 이동이 한결 더 편리해질 전망이다.

홍제천 망원나들목은 마포구 방울내로 11길 87 주변에서부터 홍제천 제외지까지 너비 4.5m, 높이 3m, 길이 46.5m 보행자 통로로 설치되며 치수상 안전을 위해 나들목 개설 후 하천변 쪽으로 차수벽이 조성된다.

구에 따르면 현재 기본 및 실시설계 용역이 진행 중으로 주민설명회를 통해 설계 진행 상황 및 내·외부 디자인에 대한 주민 의견을 수렴하고 이를 설계에 반영할 계획이다. 홍제천 망원나들목은 연내 착공이 목표다.

주민설명회는 코로나19 확산을 방지하고 사회적 거리두기 방역수칙을 준수하기 위해 비대면으로 진행된다. 나들목 설치 계획 및 각종 위원회 결과 등 진행상황과 향후 계획이 포함된 주민설명회 자료(동영상 등)는 마포구청 홈페이지 공지사항 또는 마포구 유튜브채널에서 열람할 수 있다.

열람 기간은 17일부터 오는 30일까지고, 의견이 있는 주민은 기간 내에 홈페이지에 게시된 주민의견서 서식을 작성해 담당자 전자우편(cye8629@seoul.go.kr)으로 전송하면 된다.

구는 온라인 접근이 익숙지 않은 어르신 등 주민을 위해 망원2동 주민센터에도 주민의견서 서식을 비치해 직접 주민센터에 제출할 수 있도록 준비했다.

유동균 마포구청장은 “망원나들목 설치로 망원동 인근 주민들이 편리하고 안전하게 주변 인프라 시설을 이용할 수 있게 되면 지역 간의 교류가 향상되고 더불어 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다”며 “사업 추진에 있어 주민 불편을 최소화하고 의견을 적극 반영해 주민 친화적인 시설물로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr