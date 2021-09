[아시아경제 이정윤 기자] 서울 서초경찰서가 범죄예방과 대테러 안전활동을 위해 서울교통공사 고속터미널역(지하철 3·7호선)과 다중이용시설 대테러 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 업무협약은 긴밀한 정보 공유와 공조체제 구축을 위해 이뤄졌다. 양 기관은 범죄 및 테러 예방 안전활동에 대한 협력체계 구축과 기타 상호 협력이 가능한 부분에서 적극 협력하기로 했다.

서초서는 지하철에서 발생할 수 있는 각종 범죄, 테러 예방을 위한 순찰활동을 지속적으로 수행해왔다.

