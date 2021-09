김성원 의원, "환경오염 우려에도 과대포장 문제 여전히 심각"

2021년 과대포장 위반 적발 137건

[아시아경제 라영철 기자] 환경오염을 가중시키는 과대포장에 대한 계속되는 단속에도 불구하고 제품의 포장 재질과 방법 등 기준을 어기는 업체가 여전히 많은 것으로 나타났다.

국회 환경노동위원회 소속 국민의힘 김성원 국회의원(경기 동두천·연천)이 16일 환경부로부터 제출받은 '제품의 포장재질·포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙 위반 현황' 자료를 분석한 결과, 과대포장 문제가 여전히 줄어들지 않고 있는 것으로 조사됐다.

제품의 포장재질·포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙에는 음식료품류, 화장품류, 잡화류, 전자제품류 등에 대해 포장공간비율(10%~35% 이하) 및 포장 횟수(1차~2차 이내) 기준을 규정해 과대포장을 금하고 있지만 제대로 지켜지지 않는 것이다.

김 의원에 따르면 제품의 종류별 포장방법에 관한 기준을 개정하는 등 과대포장 방지 기준을 강화하는 추세에도 불구하고, 2018년 123건, 2019년 143건, 2020년 116건에 이어 2021년에도(8.31 기준) 137건의 과대포장 및 재포장 규정 위반이 적발되는 등 여전히 과대포장 문제가 해결되지 않고 있다.

또한 과태료의 부과·징수 권한이 관할 지자체에 있는 만큼 '제품의 포장재질·포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙'에 따른 전문기관(한국환경공단, 한국건설환경시험연구원)과 지자체가 함께 과대포장 단속에 나서야 효율적인 데도 불구하고, 과대포장 집중단속에 동참하는 지자체 수는 오히려 줄고 있는 것으로 나타났다.

김 의원은 "추석을 앞두고 과대포장에 대한 경각심이 각별히 요구된다"면서 "현재 과대포장 검사는 지자체가 단속을 하거나, 기업이 자발적으로 검사 의뢰를 했을 때만 이뤄지는 한계가 있다"고 말했다.

이어 "불필요한 포장폐기물 발생으로 인한 자원 낭비를 방지하기 위해 정부와 지자체가 명절 등 특정 시기에만 집중 단속하는 것이 아니라 검사의 정례화 등 단속에 더욱 적극적인 모습을 보여주길 바란다"고 당부했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr