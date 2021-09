FDA "코로나 백신 부스터샷 결론 못내"

"코로나19 백신, 심각한 질병 및 사망에 대한 보호 제공" 판단

화이자는 부스터 샷 필요성 주장

17일 FDA 외부 패널 회의서 부스터 샷 권고 여부 판단

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 식품의약국(FDA)이 코로나19 부스터 샷이 필요하지 않다는 인식을 드러냈다. 미국 정부가 추진 중인 부스터 샷 접종에도 영향이 미칠 가능성이 제기된다.

15일(현지시간) 미 언론에 따르면 FDA는 현재 미국에서 허가된 코로나19 백신이 심각한 질병 및 사망에 대한 보호를 제공하고 있다고 밝혔다.

FDA는 화이자가 요청한 부스터 백신 승인을 위해 제출한 데이터에 대한 분석 보고서에서 이같이 밝혔다.

FDA는 백신의 효능이 감소하고 있는지, 추가 접종이 필요한지 아닌지는 아직 입증되지 않았다는 입장에 섰다.

FDA 과학자들은 부스터 샷이 더 높은 면역 반응을 생성하지만 광범위하게 필요하지 않다는 결론에 미치지 못했다고 지적했다.

FDA는 "일부 연구에서는 백신의 효능이 시간 경과와 델타 변이체 등으로 인해 감소했지만 다른 연구에서는 그렇지 않았다"라고 주장했다.

반면 화이자는 자체 임상 시험 결과 백신 접종 완료 후 2개월마다 백신의 효능이 약 6% 감소하는 것으로 나타났다면서 부스터 샷 필요성을 강조했다.

월스트리트저널은 이번 보고서가 부스터 샷을 시행하려는 조 바이든 미국 행정부에 부담이 될 수 있다고 전했다.

FDA 외부 패널은 오는 17일 이 보고서를 검토해 부스터 샷 시행에 대해 검토를 할 예정이다.

앞서 조 바이든 대통령은 코로나19 부스터 샷 접종 여부에 대한 기자의 질문에 "FDA와 CDC 과학자들 결정에 따를 것이다"라고 말한 바 있다.

