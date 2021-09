거창군, 거창 버스터미널 공영주차장 개장식 개최

민원 상습 발생지역의 주차난 해소 및 안전한 주차환경 제공



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 15일 구인모 군수를 비롯해 김종두 군 의장과 군의원 등 40여명이 참석해 거창 버스터미널 공영주차장 개장식을 했다.

이날 개장한 공영주차장은 터미널 주변은 주차난 민원 상습 발생지역으로 주민숙원사업이었으며, 지난해 12월부터 총 32억원의 사업비로 3546㎡의 면적에 주차면 108면을 조성해 쾌적하고 안전한 주차 환경을 제공하게 됐다.

군은 거창 버스터미널 공영주차장을 오는 10월까지 무료로 시범운영 해 문제점을 개선점해 11월부터는 유료로 정상 운영할 계획이다.

구인모 군수는 “거창 버스터미널 공영주차장은 군민 누구나 이용할 수 있는 공공시설로 올바른 주차문화 조성을 위해 장기주차, 차량 방치 등을 자제해 달라”며 “앞으로도 주차가 불편한 곳이 있으면 개선될 수 있도록 적극적으로 추진하겠다”고 전했다.

한편 군은 민선 7기 구 군수 공약사업으로 주택가 주변 주차난 해소를 위한 소규모 공영주차장을 올해까지 총 9개소 86면을 조성했으며, 2022년까지 총 12개소를 조성할 계획이다.

