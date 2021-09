"창의적 아이디어 기가 막혀"…K-과학영재들의 '클라쓰'

과기정통부-국립중앙과학관, 전국학생과학발명품경진대회 심사 결과 발표

[아시아경제 김봉수 기자] "아버지께서 차를 끓이실 때 물이 완전히 끓기 전에 티포트를 끄고 거름망을 빼서 옆에 놓으시는 것을 봤어요. 차마다 가장 적정한 온도가 있다는 사실을 알고, 차 본연의 맛을 음미하기 위해 차를 끓일 때 일정 온도에 도달하면 티포트 거름망이 자동으로 분리되는 키트를 개발했습니다."

14일 과학기술정보통신부와 국립중앙과학관이 공동 주최한 제42회 전국학생과학발명품경진대회에서 대통령상을 수상한 송민준(세종시 다정고) 학생의 똑부러지는 수상 소감이다.

어린 학생의 발명품 치고는 '장난'이 아니다. 증기압력과 샤를의 법칙 등 물리학의 원칙을 정확히 알고서 활용했다. 녹차를 끓일 때 가장 적합한 온도인 70~80℃에서 끓는 액체인 에탄올을 넣고(밀폐) 가열 하면 끓는점(78℃) 온도에서 빠른 속도로 팽창해 녹차를 수면 위로 분리한다. 녹차를 추출하기 가장 적합한 온도에서 최적의 맛을 내며, 거름망 장치 상단부가 겹치므로 전체 크기는 일정한 상태를 유지한다.

바이메탈을 활용한 하강식 티포트 거름망 키트도 있다. 온도가 상승함에 따라 바이메탈(두 고체의 팽창도 차이로 금속판이 위로 올라가도록 함)을 이용해 온도가 상승 할 때 거름망 속 녹차가 수면 위로 분리된다. 바이메탈의 종류와 길이를 조절해 원하는 온도를 설정할 수 있어 확장성이 높다. 형상기억합금을 활용한 다용도 티포트 거름망 키트도 있다. 가열하면 70℃ 이상에서 형상기억합금(고온에서 원래 상태로 되돌아가려는 성질을 지닌 스프링 형태)이 원상태로 돌아가면서 녹차 통이 수면 밖으로 분리된다. 거름망 자체의 크기가 일정한 형태를 유지할 수 있으므로 모든 티포트에 적용 가능하다.

2위인 이나윤 학생(경기 평촌초)의 '헛구름 방지 장치가 구비된 초보자용 인라인스케이트'도 신박하다. 초보자인 친구들이 인라인을 배우다가 뒤로 넘어지는 것을 보고 착안했다. 바퀴가 헛돌지 않고 앞으로 밀 때만 동작하도록 해 안전사고를 예방해 준다. 인라인 스케이트의 바퀴에 바로 설치하며 자동차 안전벨트의 원리를 활용했다. 무게추의 관성에 의해 작동한다.

이번 대회에는 전국 17개 시·도에서 4만717명이 참가했다. 두 학생을 포함해 최우수상 10명, 특상 50명, 우수상 100명, 장려상 138명 등이 수상했다. 시상식은 다음달 6일 국립중앙과학관 사이언스홀에서 개최된다.

유국희 국립중앙과학관장은 "코로나19 상황에서도 지역예선전부터 많은 초·중·고 학생들이 지도교사와 함께 일상에서 불편한 점을 창의적인 아이디어로 개선한 점이 돋보였다"며 "대회 경험을 토대로 과학기술 발전을 이끌어갈 인재들로 한 단계 더 성장하기를 기대한다"고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr