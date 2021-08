모더나, 화이자보다 2배 많은 항체 생성…"감염률 2배 적다"

모더나 2회 접종 후 항체 2881U /mL…화이자 1108U/mL

[아시아경제 나예은 기자] 미국 제약회사 모더나의 신종코로나바이러스(코로나19) 백신이 화이자 사의 백신보다 2배가 넘는 면역 항체 수를 형성한다는 연구 결과가 나왔다.

31일 미국 블룸버그통신은 벨기에 보건 분야 종사자 약 2500명을 대상으로 모더나와 화이자의 코로나19 백신을 각각 접종해 항체 형성 결과를 비교한 결과 이같은 결론을 도출했다고 보도했다.

이번 연구 결과는 벨기에 연구진이 미국 의학협회지에 보낸 서한이 전일 공개되면서 발표됐다.

보고서에 따르면, 모더나 백신을 2회 접종한 사람의 평균 항체 농도는 2881U/mL지만, 화이자 백신의 항체 농도는 1108U/mL로 2배 이상 많았다.

보고서는 두 백신의 활성 성분 규모 차이와 1~2차 접종 간격 차'가 항체 형성에도 영향을 준 것으로 봤다. 모더나 백신에 들어있는 활성 성분이 화이자 백신보다 많고, 접종 간격도 길어 항체 형성에 도움이 됐다는 것이다.

모더나 백신에 포함된 활성 성분은 100㎍인 반면 화이자 백신에는 30㎍ 활성 성분이 들어있다. 또 모더나 백신의 1차와 2차 접종 간격은 4주지만, 화이자는 3주였다.

한편 앞서 미국 마요클리닉 헬스시스템이 지난 1월부터 7월까지 백신접종자들의 '돌파감염 예방 효과'를 비교한 결과, 모더나 백신이 화이자보다 코로나19 돌파감염 위험을 감소시킨다는 연구결과가 나온 바 있다. 해당 연구결과에 따르면 모더나 접종자의 돌파감염 예방률은 76%인 데 반해, 화이자 백신은 42%에 그쳤다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr