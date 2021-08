광주대 이영석 명예교수 ‘역사상의 제국들’ 출간

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 이영석 명예교수가 대표 저자로 이름을 올린 역사상의 제국들(도서출판 네오刊)이 출간됐다고 16일 밝혔다.

이 책은 지난 2016년 하반기 수원 쉬즈메디병원에서 진행된 시민강좌 내용을 보완해 펴낸 교양서다.

쉬즈메디병원과 안병우 한신대 교수(현 한국학중앙연구원장)는 시민을 대상으로 특정 주제에 관한 전문가 강연을 진행했다.

지난 2016년 시민강좌 운영 10주년을 기념해 ‘역사상의 제국들’을 주제로 정하고 이영석 교수와 9인의 역사학자들은 현재까지 로마제국과 오스만제국, 몽고제국, 영제국, 수당제국, 독일 제3제국, 일본제국, 미제국 등의 흥망을 다뤘다.

이영석 교수는 총론에 해당하는 1장 ‘역사상의 제국들’과 8장 ‘영제국과 근대세계’를 집필했다.

