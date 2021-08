[포토] 폭염과 코로나19로 이중고 겪는 시민과 의료진 … 창원시 용지문화공원·가음정동 선별진료소 풍경

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 5일 경남 창원시 용지문화공원·가음정동에 설치된 선별진료소. 의료진과 코로나19 검사를 받기 위해 몰려든 시민들이 섭씨 36도에 이르는 불볕더위와 싸우며 고통스러운 시간을 보내고 있다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr