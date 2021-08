최재형 “지방소멸 위기에 처해있다 대책 마련해야 한다”…첫 지역 행보 고향 진해로

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 5일 경남 창원을 찾아 “지방소멸 위기에 처해있다. 앞으로 정책을 정립할 때 전문가들과 상의해 대책을 마련해야 한다”고 말했다.

창원 진해가 고향인 최 전 원장은 국립 3·15 민주묘지를 찾아 참배한 후 기자들과 만나 이같이 답했다.

출마 선언 후 첫 지역 행보를 경남 창원시로 택한 이유에 대해 “지금은 창원시에 포함됐지만, 제가 태어난 곳은 진해시다”며 “태어난 곳에서 고향 지지자 분들과 함께 행보를 시작하는 것이 좋겠다고 생각했다”고 말했다.

최 전 원장은 전날 출마 선언 때 이승만 전 대통령을 존경한다는 취지로 언급했다.

그가 이날 방문한 3·15 국립묘지는 이승만 부정선거에 항거한 희생자들을 추모하는 곳이다.

최 전 원장은 “이승만 전 대통령은 명백한 공과가 있다”며 “해방 후 좌우 이념이 대립하는 혼란 상황에서 자유민주주의에 기초한 헌법과 이 나라를 세운 공로는 분명히 인정해야 한다”고 강조했다.

그러면서 그는 “국립 3·15 민주묘지는 이승만 전 대통령의 명백한 과를 보여주는 상징적인 곳”이라며 “공과를 분명히 인정하고 정확한 역사 인식 하에서 과거를 극복하고 하나 되어 앞으로 나아가자는 의미로 방문했다”고 입장을 정리했다.

최 전 원장은 청와대 개편 방향을 묻는 질의에는 “비서실이 너무 비대한 생각을 하고 있다. 구체적인 방안은 차차 말씀드린다”고 했다.

취약계층 지원은 “실질적으로 어려움 겪는 분들에게 지원이 보다 많이 갈 수 있도록 재난지원금 구조를 설계해야 한다”고 설명했다.

출마 선언식 때 제대로 답변하지 못해 '준비가 안 된 것 아니냐'는 지적에 대해 “잘 모르고 있는 것을 잘 모른다고 솔직하게 말씀드린 것”이라고 일축했다.

이어 “대통령이 된다면 각 분야의 정말 실력 있는 분들을 적재적소에 배치하면서 우리나라 국정이 전문가에 의해 운영되도록 하겠다”며 “제 부족한 건 채워나가겠다”고 말했다.

최 전 원장은 국립 3·15 민주묘지 방문을 마친 뒤 진해로 이동해 천안함 수색 과정에서 숨진 고(故) 한주호 준위 동상을 찾았다.

그는 한주호 준위 동상에 헌화하고 현장을 찾은 해군 UDT/SEAL 전우회원들이 모자를 선물하자 받은 모자를 쓰고 거수경례로 답했다. 이어 국민의힘 진해당원협의회 간담회와 진해 중앙시장을 찾아 고향 주민들과 인사를 나눴다.

진해는 부친인 고(故) 최영섭 대령의 모교인 해군사관학교가 있는 곳이기도 해서 최 전 원장과 뗄래야 뗄 수 없는 지역이다.

